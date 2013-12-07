Аккорды Наталья Ветлицкая - Душа

|Добавлено:
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@romashka
|Дата добавления:
|18 Июня 2013г.
|Рейтинг:
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Просмотров:
|8 199
Am Dm
Мне мое солнышко больше не светит
Am Dm
Мне мое солнышко больше не светит
C Em Am
Не будет песен по весне
Am Dm
Медные трубы, бубны и флейты
Am Dm
Медные трубы, бубны и флейты
F Em Am
Теперь молчат, ты стал такой, как все
C Em
Я не услышу криков стай, летящих издалека
C Em G7
Метель в полях бескрайних укрыла небо от меня
C Em Am
Мне моя душа на исходе дня
C G Am
Пропоет о том, что любовь прошла
C Em Am
Ты теперь не солнце, а скорей – луна
C G Am
Обо мне забудь, не вспоминай меня
Больше не буду в белом венке
Больше не буду в белом венке
Сходить с небес и улыбаться
И позабуду я о тебе
Тебе, тебе, тебе
Сердца заплачут и простятся
Свет далеких далей с тобой теперь не делим мы
До боли обжигает дыханье ледяной луны
Мне моя душа на исходе дня
Пропоет о том, что любовь прошла
Ты теперь не солнце, а скорей - луна
Обо мне забудь, не вспоминай меня
Я не услышу криков стай, летящих издалека
Метель в полях бескрайних укрыла небо от меня
Мне моя душа на исходе дня
Пропоет о том, что любовь прошла
Ты теперь не солнце, а скорей - луна
Обо мне забудь, не вспоминай меня
Мне моя душа на исходе дня
Пропоет о том, что любовь прошла
Ты теперь не солнце, а скорей - луна
Обо мне забудь, не вспоминай меня