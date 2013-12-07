Аккорды Наталья Ветлицкая - Душа

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 18 Июня 2013г.
Рейтинг:
5.0
Просмотров: 8 199
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Am              Dm
Мне мое солнышко больше не светит
Am              Dm
Мне мое солнышко больше не светит
C         Em         Am
Не будет песен по весне

Am            Dm
Медные трубы, бубны и флейты
Am            Dm
Медные трубы, бубны и флейты
F              Em         Am
Теперь молчат, ты стал такой, как все

 C                                Em
Я не услышу криков стай, летящих издалека
 C                                        Em   G7
Метель в полях бескрайних укрыла небо от меня
 
C       Em      Am
Мне моя душа на исходе дня
C            G        Am
Пропоет о том, что любовь прошла
C             Em                 Am
Ты теперь не солнце, а скорей – луна
C             G              Am
Обо мне забудь, не вспоминай меня

Больше не буду в белом венке
Больше не буду в белом венке
Сходить с небес и улыбаться
И позабуду я о тебе
Тебе, тебе, тебе
Сердца заплачут и простятся

Свет далеких далей с тобой теперь не делим мы
До боли обжигает дыханье ледяной луны

Мне моя душа на исходе дня
Пропоет о том, что любовь прошла
Ты теперь не солнце, а скорей - луна
Обо мне забудь, не вспоминай меня

Я не услышу криков стай, летящих издалека
Метель в полях бескрайних укрыла небо от меня

Мне моя душа на исходе дня
Пропоет о том, что любовь прошла
Ты теперь не солнце, а скорей - луна
Обо мне забудь, не вспоминай меня

Мне моя душа на исходе дня
Пропоет о том, что любовь прошла
Ты теперь не солнце, а скорей - луна
Обо мне забудь, не вспоминай меня
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