Аккорды Наталья Ветлицкая - Душа

Am Dm Мне мое солнышко больше не светит Am Dm Мне мое солнышко больше не светит C Em Am Не будет песен по весне Am Dm Медные трубы, бубны и флейты Am Dm Медные трубы, бубны и флейты F Em Am Теперь молчат, ты стал такой, как все C Em Я не услышу криков стай, летящих издалека C Em G7 Метель в полях бескрайних укрыла небо от меня C Em Am Мне моя душа на исходе дня C G Am Пропоет о том, что любовь прошла C Em Am Ты теперь не солнце, а скорей – луна C G Am Обо мне забудь, не вспоминай меня Больше не буду в белом венке Больше не буду в белом венке Сходить с небес и улыбаться И позабуду я о тебе Тебе, тебе, тебе Сердца заплачут и простятся Свет далеких далей с тобой теперь не делим мы До боли обжигает дыханье ледяной луны Мне моя душа на исходе дня Пропоет о том, что любовь прошла Ты теперь не солнце, а скорей - луна Обо мне забудь, не вспоминай меня Я не услышу криков стай, летящих издалека Метель в полях бескрайних укрыла небо от меня Мне моя душа на исходе дня Пропоет о том, что любовь прошла Ты теперь не солнце, а скорей - луна Обо мне забудь, не вспоминай меня Мне моя душа на исходе дня Пропоет о том, что любовь прошла Ты теперь не солнце, а скорей - луна Обо мне забудь, не вспоминай меня